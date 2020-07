Auch fast zwei Jahre später wissen die Ermittler noch nicht, wer hinter den Schreiben steckt. Sie haben aber eine Spur, die zur hessischen Polizei führt. Denn die persönlichen Daten der Empfänger*innen, wie Name und Adresse, wurden vorher von Computern der Polizei in Frankfurt und Wiesbaden herausgesucht. Teilweise tauchten in den Drohschreiben auch Informationen auf, die nicht öffentlich waren – also zu denen nicht jeder einfach Zugang hat.