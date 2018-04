Besonders gemein sind Kettenbriefe per Handy, in denen mit schrecklichen Dingen gedroht wird, falls die Nachricht nicht an viele Freunde weitergeschickt wird. Momentan ist über WhatsApp so eine Drohnachricht im Bundesland Bayern in Umlauf. In dieser Sprachnachricht fordert eine Computerstimme dazu auf, die Nachricht an 20 Kontakte weiterzuleiten, sonst passiere etwas Schlimmes.