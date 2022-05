Wenn es über einen längeren Zeitraum in einer Region viel zu selten regnet und viel zu trocken ist, dann nennt man das Dürre. Auf der Welt gibt es immer häufiger und immer längere Dürren. Das steht in einem Bericht der Vereinten Nationen, der am Mittwoch bei der "Weltbodenkonferenz" vorgestellt wurde. Die Weltbodenkonferenz ist ein Treffen von Vertreterinnen und Vertretern aus fast 200 Ländern. Sie findet gerade in dem Land Elfenbeinküste in Afrika statt.