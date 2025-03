Duzen, Siezen oder was ganz anderes?

In Schweden gab es in den 1960er und 1970er Jahren die sogenannte "Du-Reform" - die Menschen in Schweden hörten einfach nach und nach auf, das schwedische Wort für "Sie" - nämlich "Ni" - zu benutzen. Nur in alten Filmen, gegenüber der Königsfamilie oder in geschäftlichen Briefen kommen besondere Höflichkeitsformen noch vor.