E-Scooter sind klappbar und leicht. Man könnte sie zum Beispiel mit in den Bus nehmen und dann von der Haltestelle zur Schule oder zum Arbeitsplatz fahren. So würde man also mit den E-Scootern auf kurzen Wegen Zeit sparen. Ein weiterer Pluspunkt: Sie pusten keine giftigen Abgase in die Luft. Und E-Scooter sind sehr leise.