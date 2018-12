Das Problem: E-Zigaretten wie "Juul" sind kein Spielzeug und auch kein reines Technik-Produkt. In dem Dampf sind giftige Stoffe wie Nikotin enthalten - dasselbe Nikotin, das auch in echten Zigaretten steckt. Es kann süchtig machen. Das bedeutet, dass man irgendwann nicht mehr aufhören kann, E-Zigaretten zu rauchen.



Und: Nutzer von E-Zigaretten wie "Juul" rauchen oft viel mehr als sie vielleicht normale Zigaretten rauchen würden. Denn es schmeckt vielen besser. Außerdem gibt es nicht so einen klaren Punkt, die E-Zigarette wegzulegen. Eine normale Zigarette ist ja irgendwann aufgeraucht. Bei der E-Zigarette ziehen Nutzer oft lange weiter. So können sie an einem Tag so viel Nikotin einatmen wie in einer ganzen Schachtel Zigaretten steckt - ohne es wirklich zu bemerken.