Neu im Kino: "Early Man - Steinzeit bereit"

Das ist der Job des britischen Filmproduzenten Nick Park. Er hat seine Leidenschaft für Knete und Filme schon mit elf Jahren entdeckt. Was mit einem kleinen Knet-Dinosaurier und mit der Kamera seiner Mutter angefangen hat, ist jetzt sein Beruf. Mittlerweile hat er sogar vier Oscars für seine Filme bekommen. Warum der Film "Early Men - Steinzeit bereit" trotzdem noch so besonders für ihn ist und was ihm besonders gut an dem Film gefällt, erfahrt ihr in dem Video: