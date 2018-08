In diesem Jahr haben die Forscher den 1. August ausgerechnet. Das bedeutet, dass wir jetzt schon alle Ressourcen verbraucht haben, die weltweit innerhalb eines Jahres produziert werden. Ab jetzt verbrauchen wir also mehr, als die Erde liefert. Vor 20 Jahren war dieser Tag noch im Oktober, also zwei Monate später als heute. Wir verbrauchen also mehr Ressourcen in kürzerer Zeit als noch vor 20 Jahren.