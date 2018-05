Vor etwa vier Jahren gab es schon einmal einen Ebola-Ausbruch in Guinea, Liberia und Sierra Leone. Damals gab es viel Kritik an der WHO: Sie habe nicht schnell genug reagiert und zu wenig dagegen getan, dass die Krankheit sich ausbreitet. Damals waren 28.000 Menschen erkrankt. Viele sagen, dass die WHO aus diesem Fehler von vor vier Jahren gelernt hat. Diesmal reagierte sie deutlich schneller.