Nachdem in der kongolesischen Großstadt Mbandaka ein Ebola-Fall bekannt wurde, hat die Weltgesundheitsorganistion (kurz: WHO) eine Notfall-Sitzung einberufen. In großen Städten verbreitet sich Ebola oft schneller, weil viel mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben und sich so gegenseitig anstecken. Bei der Notfall-Sitzung treffen sich Experten aus der ganzen Welt und beraten darüber, wie gefährlich die Situation gerade ist und was gegen eine weitere Ausbreitung des Ebola-Virus getan werden könnte.