Besonders Jung



Das Durchschnittsalter in Ecuador liegt bei ungefähr 23 Jahren, das ist deutlich jünger als in Deutschland. In Deutschland liegt das Durchschnittsalter ungefähr bei 42 Jahren. Es leben Menschen mit unterschiedlichsten Kulturen, Religionen und Traditionen in Ecuador. In den Bergen leben zum Beispiel viele Menschen, die als „Indigenas“ bezeichnet werden. Das bedeutet so viel wie „hier geboren“. Oft bauen sie Mais, Kartoffeln und Getreide an. Manche leben auch vom Verkauf der Wolle ihrer Schafe oder von selbstgewebten Handarbeiten.