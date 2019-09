Jetzt hat Edward Snowden ein Buch herausgebracht, in dem er seine Geschichte erzählt. In dem Buch geht es auch um die Geheimnisse, die er verraten hat. Er hätte das Buch eigentlich vorher von den USA prüfen lassen müssen - so war es abgemacht. Das hat Snowden aber nicht getan. Deshalb wurde er von den USA verklagt.