Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem homosexuelle Paare heiraten dürfen. Die "Ehe für alle" gibt es bereits in rund 20 Ländern. Vorreiter waren die Niederlande. Sie waren das erste Land, in dem 2001 auch Schwule und Lesben heiraten durften. Weitere Länder mit der "Ehe für alle" sind Brasilien, Spanien und Frankreich.



Die "Ehe für alle" heißt auch so, weil sie niemanden ausschließen soll. Denn es gibt unterschiedliche Arten von Geschlechtern und von Liebe. Oft verwendet man hierbei den Begriff "LGBTI". Wofür diese Abkürzung steht, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.