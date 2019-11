Am 9. November 1989 fiel die Mauer und die Grenze, die Deutschland damals teilte, wurde geöffnet. Wir haben Hermann Pröhl getroffen, der damals als junger Mann in der DDR an der Grenze gearbeitet hat. Er ist heute 74 Jahre und hat uns von damals erzählt.

Beitragslänge: 2 min Datum: 06.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.11.2021