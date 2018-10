Seit einigen Jahren vermehren sich die Raupen, die am Waldrand, in Parks und Gärten leben, immer schneller. Besonders problematisch: Die leichten Haare können auch durch die Luft fliegen. So kann es passieren, dass man Ausschlag bekommt, ohne die Raupen selbst berührt zu haben. Zum Glück können die Raupen mit speziellen Insektenmitteln bekämpft werden. Falls ihr die Raupen oder deren Haare berührt, solltet ihr euch schnell duschen und die Kleidung waschen!