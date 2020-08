Bei Temperaturen über 60 Grad sterben viele Keime.

Quelle: Oliver Berg/dpa

60 Grad: Bei dieser Temperatur wird es vielen Keimen, also Krankheitserregern, zu heiß. Bei 60 Grad in der Waschmaschine oder in der Spülmaschine sterben sie ab. Aber auch auf Lebensmitteln können sich solche Keime befinden. Das gilt vor allem, wenn die Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch, roh sind. Um sie davon zu befreien, sollte man sie bei mindestens 70 Grad ordentlich durchgaren.