In den Monaten nach dem Amoklauf hatten sich immer mehr Menschen den Protesten angeschlossen, auch in anderen Teilen der USA. In einigen Bundesstaaten - darunter auch in Florida, wo der Amoklauf passierte, wurden die Waffengesetze seitdem tatsächlich verschärft. Doch die Schülerinnen und Schüler lassen nicht locker: Sie wollen, dass es überall in den USA schwieriger wird, Waffen zu kaufen und zu besitzen. Dafür wollen sie auch in Zukunft demonstrieren und so die Politiker und vor allem US-Präsident Donald Trump unter Druck setzen.