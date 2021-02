Ab Herbst 2020 stiegen die Zahlen mit den Neuansteckungen aber wieder stark an. Mit den vielen Infektionen kamen auch wieder strengere Kontaktbeschränkungen, Home Office und Unterricht zuhause. Den Höchstwert an neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland gab es Ende Dezember, als sich täglich mehr als 30.000 Menschen mit dem Virus ansteckten. Und dann tauchten in anderen Ländern auch noch einige Mutationen, also Veränderungen, des Virus auf, die inzwischen auch in Deutschland angekommen sind. Gleichzeitig konnten wir Ende Dezember aber auch alle ein bisschen aufatmen: denn der entwickelte Corona-Impfstoff wurde in der Europäischen Union und somit auch in Deutschland zugelassen und er soll wohl auch gegen die veränderten Varianten des Virus wirksam sein. Seitdem wird nun fleißig geimpft und die Zahlen gehen auch schon leicht nach unten.