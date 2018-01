Verschiedene Modelle der Mauer, die zwischen Mexiko und den USA gebaut werden soll. Quelle: dpa

Das hat Trump bei seiner ersten Rede als Präsident gesagt. Er meinte damit, dass er viele Dinge anders machen will als zum Beispiel sein Vorgänger Barack Obama. Trump wollte dafür sorgen, dass es vor allem den US-Amerikanern gut geht.

Er hat aber auch immer wieder fremdenfeindliche Aussagen gemacht. Trump will zum Beispiel die Einwanderung von Muslimen in die USA stoppen und weniger Menschen aus dem Nachbarland Mexiko einreisen lassen. Er will sogar eine riesige Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen lassen, damit Menschen aus Mexiko nicht unerlaubt in die USA reisen können.