Das Grüne Gewölbe ist eine Schatzkammer in einem Schloss in Dresden. Es wird "Grünes Gewölbe" genannt, weil es teilweise in grünen Farben gestaltet wurde. In zehn prachtvollen Zimmern werden etwa 3.000 Schmuckstücke und viele andere extrem wertvolle Kunstwerke - zum Beispiel aus Gold oder Silber - ausgestellt.