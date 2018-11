Wer eine Tafel "Gute Schokolade" für einen Euro kauft, unterstützt damit außerdem die Umwelt. Normalerweise bekommt ein Supermarkt, in dem die Schokolade verkauft wird, einen Teil des Geldes ab. Bei der Gewinner-Schokolade verzichten Supermärkte darauf. Stattessen geht ein Teil des Geldes an ein Projekt in Mexiko: Für fünf verkaufte Tafeln Schokolade wird in Mexiko ein Baum gepflanzt. Ein Teil des Geldes geht an Projekte, in denen Kinder unterrichtet werden. Dort wird ihnen dann zum Beispiel beigebracht, wie sie die Umwelt besser schützen können.