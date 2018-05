Um ein Visum zu bekommen, muss man seinen Reisepass vorlegen. Quelle: dpa

Wer nach Russland reisen möchte - egal ob für den Urlaub, zum Studieren oder zum Arbeiten – muss vorher ein sogenanntes Visum beantragen. Das ist eine Einreise-Erlaubnis, die von den russischen Behörden erteilt wird. Um die zu bekommen, muss jeder seine Daten angeben, ein Formular ausfüllen und erklären, warum er nach Russland kommen möchte. Für Journalisten gibt es ein spezielles Journalisten-Visum. So etwas gibt es auch in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in die USA oder in Indien.