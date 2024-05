Seid ihr manchmal einsam? Einsam zu sein bedeutet nicht unbedingt alleine zu sein, sondern sich wirklich alleine zu fühlen - so, als ob jemand zu Reden, Lachen oder Spielen fehlt. Ob ihr euch manchmal so fühlt, könnt ihr uns unten in den Kommentaren verraten. Jetzt verraten wir euch erstmal, wieso das gerade Thema ist: Elf Prozent, also mehr als jeder zehnte Mensch in Deutschland fühlt sich einsam, laut dem sogenannten Einsamkeitsbarometer, einer neuen Befragung zu dem Thema. Elf Prozent sind zwar deutlich weniger, als während der Corona-Pandemie: Damals gaben 28 Prozent der Befragten an, sich einsam zu fühlen. Allerdings hat die Zeit mit Lockdowns und Kontaktverboten Spuren hinterlassen: Es fühlen sich mehr Menschen einsam als vor der Pandemie.