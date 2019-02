Ab wann genau die Touristinnen und Touristen Eintritt bezahlen müssen, ist noch unklar. Es könnte aber bereits ab Mai soweit sein. In diesem Jahr soll der Eintrittspreis bei drei Euro pro Person liegen. Ab 2020 soll der Preis dann weiter steigen. Das Eintrittsgeld soll aber nur für Touristinnen und Touristen gelten, die nicht in Venedig übernachten. Mit dem Geld will die Regierung Venedigs dafür sorgen, dass die Gebäude und Straßen in einem guten Zustand bleiben. Ob durch das Eintrittsgeld auch weniger Touristen nach Venedig kommen, weiß man aber natürlich nicht.