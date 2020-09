Bereits ab Ende dieses Jahres sollen die ersten Verbote gelten: In ganz China werden Plastiktrinkhalme verboten. In großen Städten dürfen außerdem keine Plastiktüten mehr herausgegeben werden. Stattdessen sollen zum Beispiel Tüten aus Stoff oder Papier verwendet werden. Auch Plastikbesteck und Essensverpackungen aus Plastik sind in großen Städten dann verboten. In kleineren Städten gelten die Verbote erst ab 2022. Auch Plastikverpackungen bei Paketlieferungen werden in großen Städten ab 2022 verboten - ab 2025 dann im ganzen Land.