So sehen viele Mehrwegbecher aus.

Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

Die erste Lösung: Einwegbecher könnten teurer werden. Das heißt: Wer Einwegbecher verwendet, müsste sozusagen eine Strafe zahlen. Die Expertinnen und Experten hoffen, dass so weniger Menschen Einwegbecher verwenden.

Die zweite Lösung: Statt Einwegbechern könnten Pfand-Mehrwegbecher verwendet werden. Das heißt man würde zum Beispiel beim Bäcker einen wiederverwendbaren Becher leihen. Dafür müsste man Pfand, also Geld bezahlen. Dieses Pfand bekäme man wieder zurück, wenn man den Becher wieder in den Laden bringt. In einigen Bäckereien oder Cafés bekommt man schon jetzt Mehrwegbecher. Allerdings müssten alle Läden in Deutschland mitmachen, um in Zukunft auf Einwegbecher verzichten zu können.