Einwegmasken vermüllen Meere

In Asien aber auch in Europa haben Umweltschützer und Taucher bereits hunderte Masken, Handschuhe und Desinfektionsflaschen am Meeresgrund und an den Stränden gefunden. Das sieht nicht nur hässlich aus, sondern ist vor allem eine große Gefahr für die Umwelt. Denn bis so eine Schutzmaske aus Kunststoff verrottet, dauert es etwa 450 Jahre.