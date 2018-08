Seit Jahrzehnten beobachten Forscher ganz genau, was in der Arktis, also am Nordpol, passiert. Denn am Nordpol zeigt sich der Klimawandel viel stärker als hier in Mitteleuropa - also zum Beispiel in Deutschland. Schon seit einiger Zeit stellen sie fest, dass in den Sommermonaten immer mehr Eis schmilzt. In diesem Jahr gibt es nördlich von der Insel Grönland ein riesiges Loch. Das ist sehr ungewöhnlich. Denn: Bisher gab es dort – auch im Sommer – immer eine geschlossene Eisdecke.