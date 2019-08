Grönland ist eine große Insel im Nordatlantik und liegt ziemlich nah am Nordpol. Der größte Teil Grönlands ist mit Eis bedeckt. Dass im Sommer ein Teil des Eises schmilzt ist normal. Doch Forscher warnen: In diesem Sommer schmilzt wohl so viel Eis wie noch nie zuvor. Denn: Die Temperaturen in Grönland sind in diesem Jahr ziemlich hoch. Zurzeit herrscht dort für grönländische Verhältnisse eine richtige Hitzewelle. Alleine am vergangenen Mittwoch sollen 10 MIlliarden Tonnen Eis an einem Tag geschmolzen sein.