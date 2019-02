Eisbären sehen eigentlich kuschelig und süß aus. Zumindest für uns, weil wir wahrscheinlich noch nie einem Eisbären in freier Natur begegnet sind. Wie auch? Eisbären leben ja in der Wildnis der Arktis, also um den Nordpol herum. Oder doch nicht? Seit einigen Tagen gibt es im Internet Bilder und Videos zu sehen, wie Eisbären auf einer russischen Insel im Nordpolarmeer spazieren gehen. Auf dieser Insel leben Menschen. Doch eigentlich scheuen Eisbären sich vor Menschen und bleiben lieber auf dem Eis, wo ihnen kaum Menschen begegnen. Wieso gehen sie also auf dieser Insel spazieren?