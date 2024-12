Hört sich komisch an, ist aber wirklich so: Der weltweit größte Eisberg mit dem Namen "A23a" macht sich gerade auf eine Reise und zwar von der Antarktis Richtung Norden. Er ist wirklich riesig - nämlich 4,5 mal so groß wie die deutsche Hauptstadt Berlin. Schon vor Jahren ist er vom antarktischen Festland abgebrochen und hing danach lange Zeit am Boden fest. Dann löste er sich irgendwann, geriet aber direkt in einen Meeresstrudel und drehte sich nur im Kreis. Bis jetzt!