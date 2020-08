Lecker, aber nicht nachhaltig

Das Problem bei vielen Eiscremes, die in Deutschland verkauft werden, sind die Zutaten - zum Beispiel die Pflanzenfette, die im Eis stecken. Häufig wird zum Beispiel Kokosöl verwendet. Kokospalmen benötigen im Vergleich zu anderen Pflanzen viel größere Anbauflächen, um die gleiche Menge an Öl zu produzieren. Für die Palmen werden zum Beispiel Wälder abgeholzt. Das ist nicht gut für die Umwelt. Hinzu kommt, dass die Bauern, die die Kokospalmen anbauen, oft schlecht bezahlt werden. Trotz harter Arbeit verdienen sie meist so wenig, dass sie kaum davon leben können.