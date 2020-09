Normalerweise dauert ein Spiel 60 Minuten. Dreimal, also alle 20 Minuten, gibt es eine 15-minütige Pause. Wenn nach der regulären Spielzeit kein klarer Sieger feststeht, wird um fünf Minuten verlängert. Wer in dieser Zeit zuerst ein Tor schießt, hat gewonnen und das Spiel wird sofort beendet. Das nennt sich in der Fachsprache "Sudden-Death". Kommt es auch in der Verlängerung zu keiner Entscheidung, folgt das "Penaltyschießen", das ist mit dem Elfmeterschießen im Fußball vergleichbar.