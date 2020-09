Danach zeigen die Eiskunstläufer ihre Kür: Die Kür können sie selbst gestalten. Es ist nur vorgeschrieben, dass sie eine bestimmte Anzahl an Sprüngen, Schrittfolgen und Pirouetten einbauen. Ein komplizierter Sprung oder eine schwierige Drehung gibt am Ende dann auch mehr Punkte. Wichtig ist nur, dass sie so genau wie möglich ausgeführt werden, und die Sportler am Ende nicht hinfallen oder wackeln. Die Musik und die Elemente können sich die Eiskunstläufer selbst aussuchen und beliebig anordnen. Es ist aber wichtig, dass alle Bewegungen zu der Musik passen, denn auch das wird am Ende von der Jury bewertet. Insgesamt muss so eine Kür vier Minuten und 30 Sekunden lang sein.