Yaya Touré Quelle: dpa

Die Ivorer sind begeisterte Fußballer und ihr Nationalteam ist so gut, dass es an der Fußball-WM 2006 in Südafrika teilgenommen hat. Einige Fußballspieler der Elfenbeinküste spielen bei wichtigen internationalen Fußballclubs.



Wie in vielen anderen Ländern Afrikas ist Musik auch in der Elfenbeinküste sehr wichtig. Neben traditioneller Musik mit Trommeln, Rasseln und anderen Instrumenten gibt es dort auch den Reggae. Reggaemusik hat einen coolen, unverkennbaren Rhythmus und viele Reggae-Fans tragen gerne lange Haare mit Zöpfen.