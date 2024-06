"Fan" heißt auf englisch auch "Lüfter". Aber mit einem kleinen Lüftchen hat das, was am Samstag auf vielen Fanzones droht, leider gar nichts zu tun. Es wird viel eher mit Orkanböen und heftigen Stürmen gerechnet! So ein Mist, oder? Ausgerechnet an dem Tag, an dem Deutschland im EM-Achtelfinale spielt. Dazu kommt noch heftiger Regen und Gewitter!