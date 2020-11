In der zweiten Halbzeit wurde es so richtig spannend. Die deutschen Handballer ließen sich den Vorsprung ihrer Gegner nicht gefallen und holten auf. In der 37. Minute stand es dann schon 14:14, in der 42. Minute 16:16 und dann: Vorsprung für Deutschland mit dem 17:16 in der 43. Minute! Und den ließen sich die deutschen Spieler nicht mehr nehmen. Am Ende siegte die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 25:21 gegen Bosnien-Herzegowina. Am Sonntag spielen die deutschen Jungs dann gegen Estland.