Bildergalerie neue Emojis

ZDFtivi | logo! - Weggeschmolzen (1/12)

Kennt ihr das, wenn ihr was richtig Peinliches gesagt oder getan habt, und euch am liebsten in Luft auflösen würdet? Oder wegschmelzen, wie ein Häufchen Schnee in der Sonne? Dann könnt ihr das in Zukunft mit diesem Emoji ausdrücken. Vielleicht wollt ihr damit auch eher sagen, dass ihr „dahinschmelzt“ – zum Beispiel, weil ihr ein süßes Katzenfoto gesehen habt. Das entscheidet ihr am besten selbst!