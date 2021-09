Deshalb konnten in Dänemark so viele Corona-Regeln gelockert werden: Zuletzt steckten sich nur wenige Menschen an. Und es sind sehr viele geimpft. Von allen, die älter als zwölf Jahre sind, sind über 80 Prozent vollständig geimpft, also 80 von 100 Menschen. Außerdem fanden sehr viele Menschen die Corona-Regeln gut und haben sich freiwillig daran gehalten.