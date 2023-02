Keine Maske mehr beim Busfahren

Kurz vor dem Einsteigen nochmal in allen Taschen kramen - wo ist nochmal die Corona-Maske? Das ist jetzt vorbei! Ab Donnerstag, den 2. Februar, gilt keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr, also in Bus und Bahn. Maskenfreier Schulweg also! Auch in Fernzügen gilt keine Maskenpflicht mehr. In Flugzeugen muss schon seit Herbst keine Maske mehr getragen werden.