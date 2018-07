Freut ihr euch schon auf die Sommerferien? In Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sind die Schüler und Schülerinnen bereits in die Ferien gestartet. Nach und nach heißt es dann auch in den restlichen Bundesländern: Ranzen in die Ecke und sechs Wochen lang die freie Zeit genießen! Als letztes fangen die Ferien in Baden-Württemberg und Bayern an. Dort geht es Ende Juli los. Wieso nicht alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben, hat übrigens einen Grund. Welchen, erklärt euch logo! in dem Video.