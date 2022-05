Also eigentlich finden die Menschen in Deutschland Erneuerbare Energien toll... aber: Ein Windrad direkt vor dem Haus will dann doch niemand haben! In Deutschland gibt es jede Menge Vorschriften und Regeln, wo genau zum Beispiel Windräder gebaut werden dürfen.



Die sogenannten Genehmigungsverfahren - also der Prozess, in dem entschieden wird, wo ein Windrad gebaut werden darf - dauert deshalb sehr, sehr lange. Oft scheitern die Verfahren - zum Beispiel auch am Artenschutz, weil bestimmte Tiere durch die Anlagen gestört oder sogar Vögel getötet werden können.