So sieht eine Enigma aus, die nicht jahrzehntelang im Meer lag.

Quelle: --/DOROTHEUM/APA/dpa

Enigma - was?! Die Enigma war eine Maschine, mit der man Nachrichten verschlüsseln konnte. Man konnte in das Gerät Texte eingeben, die dann in einen Buchstabensalat umgewandelt und an eine andere Enigma-Maschine geschickt wurden. Diesen Buchstabensalat konnte man nur verstehen, wenn man eine Enigma-Maschine mit derselben Einstellung hatte oder wusste, nach welchem Prinzip der Text verschlüsselt wurde. Um Texte zu verschlüsseln, ersetzte die Enigma jeden Buchstaben durch einen anderen.