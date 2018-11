Die Journalisten schreiben in ihrem Bericht, dass die Vereine wohl vor allem aus einem Grund eine eigene Liga gründen wollen: In der neuen Super-Liga könnten die Vereine wohl viel mehr Geld verdienen. Die neue Liga soll wohl auch nicht zusätzlich zu bestehenden Wettbewerben geplant sein - sondern als Ersatz. Das bedeutet: Die Vereine der neuen Super-Liga würden wohl nicht mehr an der Champions League und der nationalen Liga wie der Bundesliga teilnehmen. Ein Grund dafür ist wohl, dass in der Bundesliga und der Champions League die Einnahmen geteilt werden. Auch weniger erfolgreichere Vereine bekommen einen Anteil, obwohl sie gar nicht in der Champions League spielen. In der neuen Super-Liga könnten die großen Vereine das Geld nur noch untereinander aufteilen.