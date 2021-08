Später wollten die Siedler das Land beherrschen und behandelten die Aborigines immer schlechter. Es gab zunehmend Kämpfe zwischen den Einwanderern und den Ureinwohnern. Viele starben dabei.



Im Laufe der Jahre versuchten die Einwanderer die Aborigines mit Gewalt dazu zu zwingen, so zu leben wie sie, also zum Beispiel in festen Häusern, Landwirtschaft zu betreiben, ihren Glauben zu ändern und Christen zu werden.