Das Erdbeben vergangenen Sonntag war so heftig, dass viele Häuser einstürzten, Strom- und Telefonleitungen zerstört wurden. Viele Menschen wurden in wenigen Sekunden obdachlos. Auf Lombok leben viele Menschen auf engem Raum und die meisten Häuser sind nicht erdbebensicher. Hunderte Menschen wurden verletzt, mehr als 380 starben. Das Beben hatte so viel Zerstörung angerichtet, da es sehr dicht unter der Erdoberfläche stattfand.