Das Erdbeben löste außerdem eine große Flutwelle im Meer aus. Das sorgte für Überschwemmungen an den Küsten. Viele Menschen verbrachten die Nacht im Freien. Sie hatten Angst, dass die Erde noch einmal bebt und weitere Häuser einstürzen könnten. Noch immer sind in der ganzen Region Rettungskräfte im Einsatz und suchen nach Vermissten. Währenddessen beginnen an anderen Orten die Aufräumarbeiten.