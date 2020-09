Viele Menschen hatten auch am Sonntag noch Angst, in ihre Häuser zurückzukehren. Denn viele Häuser waren durch das Beben beschädigt und drohten einzustürzen. Außerdem gab es seit Freitag mehr als 700 Nachbeben - also weitere, kleinere Beben. Dazu kommen noch die niedrigen Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad in der Nacht.