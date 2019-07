Zum zweiten Mal in zwei Tagen bebte am Freitag die Erde im Süden Kaliforniens in den USA. Das Beben war sogar im Norden Kaliforniens, im benachbarten Bundesstaat Nevada und bis ins Nachbarland Mexiko spürbar. Am heftigsten erschüttert wurde die Kleinstadt Ridgecrest nordöstlich von Los Angeles. Das Epizentrum lag nur etwa 17 Kilometer von der Stadt entfernt. Epizentrum nennt man den Ort, an dem das Erdbeben entstanden ist. Bereits am Donnerstag hatte es ein starkes Erdbeben in Kalifornien gegeben.