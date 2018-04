Am Sonntagabend erschütterte ein Erdbeben die Region an der Grenze zwischen den Ländern Irak und Iran. Das Beben hat in diesem Gebiet viel kaputt gemacht. Mehrere Städte und Dörfer in beiden Ländern, vor allem im Iran, waren betroffen. Viele Menschen rannten aus ihren Häusern auf die Straßen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aus Angst vor weiteren Erschütterungen verbrachten viele die Nacht im Freien. Bei dem Beben sind bisher mehr als 400 Menschen gestorben und fast 7.900 verletzt worden.